انطلاق التدريبات المشتركة بين الجيشين المصري والكويتي

عبد المنعم السيسي

انطلقت في الكويت فعاليات تمريني (اليرموك 4) و(صباح 1) بين الجيش الكويتي والقوات المسلحة المصرية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي إن التمرينين يرأسهما كل من العميد الركن فواز الحربي من الجانب الكويتي واللواء أركان حرب خالد عبدالمنعم من الجانب المصري ويأتي بمشاركة القوات الجوية والبحرية وسلاح الدفاع الجوي لكلا الجانبين.

وأضاف البيان أن التمرينين يشارك فيهما أيضا لواء المغاوير 25 والقوات الخاصة المصرية وينفذان خلال الفترة من 29 يناير الحالي ويستمر

إلى 8 فبراير المقبل. وأوضح أن فعاليات تمرين (اليرموك 4) الذي تشارك فيه عدد من طائرات (F 18) التابعه للقوة الجوية الكويتية وعدد من طائرات (F 16) التابعة للقوة الجوية المصرية تتضمن العديد من عمليات الدفاع والهجوم المشترك للأهداف المخطط لها مسبقا.

وبين أن التمرين يتضمن كذلك التدريب على عمليات الإستطلاع الجوي للأهداف المعادية باستخدام أحدث التكتيكات الجوية وأساليب القتال الحديثة

بهدف تعزيز القدرة على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك إلى جانب محاضرات نظرية وعملية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

وعن تمرين (صباح 1) ذكر البيان أنه يتضمن محاضرات نظرية وعملية بقاعدة (محمد الأحمد البحرية) وتدريبات ميدانية لعمليات الانزال البحري للجنود والعربات المقاتله خاصة بالملاحة والمناورات البحرية في المياه الإقليمية الكويتية. وأشار إلى أن هذا التمرين يعد الأول من نوعه لكلا الجانبين وتشارك به قطاعات من القوات البحرية لكلا البلدين.

وقال إن أهمية هذه التمارين تأتي بهدف تطوير وتعزيز مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك بين تلك القوات ورفع للمستوى التدريبي والجاهزية القتالية بين القوات المسلحة للبلدين الشقيقين.



