مقتل وإصابة 14 من مسلحي طالبان في عملية أمنية شمال أفغانستان

مديرية الأمن الوطني في أفغانستان

وكالات :

أعلنت مديرية الأمن الوطني في أفغانستان اليوم الخميس أن 11 على الأقل من مسلحي حركة "طالبان" لقوا حتفهم فيما أصيب 3 آخرون إثر

عملية شنتها القوات الخاصة التابعة للمديرية في إقليم "قندوز" الواقع شمالي البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت المديرية - في بيان لها إنه تم شن العملية في مقاطعة "خان آباد" بالإقليم حيث تم إخلاء عدد من القرى من المسلحين، مشيرة إلى أنه تم أيضا تدمير ثلاثة مخابىء للأسلحة.

