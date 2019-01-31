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أعلنت مديرية الأمن الوطني في أفغانستان اليوم الخميس أن 11 على الأقل من مسلحي حركة "طالبان" لقوا حتفهم فيما أصيب 3 آخرون إثرعملية شنتها القوات الخاصة التابعة للمديرية في إقليم "قندوز" الواقع شمالي البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت المديرية - في بيان لها إنه تم شن العملية في مقاطعة "خان آباد" بالإقليم حيث تم إخلاء عدد من القرى من المسلحين، مشيرة إلى أنه تم أيضا تدمير ثلاثة مخابىء للأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 14 من مسلحي طالبان في عملية أمنية شمال أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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