مسئولة أمريكية: واشنطن تخفض إمكاناتها النووية بنسبة 88% منذ الحرب الباردة

وكالات :

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، أن الولايات المتحدة لا تقوم بتصنيع أسلحة نووية جديدة ولا تسعى وراء أهداف جديدة في هذا المجال، مؤكدة أن واشنطن قامت بخفض امكاناتها النووية بنسبة 88% منذ الحرب الباردة ، في حين "زادت بعض الدول من قدرتها النووية"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت تومبسون - في إطار "مؤتمر الصين للقوى الخمس النووية"،

في بكين - : إن "الولايات المتحدة يجب أن تملك قوى نووية حديثة ومرنة ومستقرة وآمنة. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة بصدد إنشاء أسلحة نووية جديدة أو السعي وراء أهداف نووية جديدة في العالم. نحن لا نفعل ذلك".وشددت تومبسون على أنه يتعين على الدول النووية وغير النووية العمل معا لضمان الحفاظ علىنظام عدم انتشار الأسلحة النووية لعقود.وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي: "ما زلنا ملتزمين بشدة بالتزاماتنا بموجب نظام عدم الانتشار.. علينا جميعا العمل معا"، مشيرة إلى أن "بعض الدول انتهكت التزاماتها المتعلقة بالحد من الأسلحة وتطور أنظمة أسلحة جديدة مزعزعة للاستقرار ".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، أن لقاء "الخماسية النووية" سيعقد في بكين يوم 30 يناير الجاري، وأن الأطراف سيبحثون قضايا نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار، واستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.