كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: لا حديث عن إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الروس من فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن عدم وجود حديث حول إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الروس من فنزويلا.

وقالت زاخاروفا: "أستطيع أن أؤكد لكم عدم وجود حديث عن إجلاء الدبلوماسيين الروس أو عائلاتهم أو أي مواطن روسي أو موظف".

وفي 21 يناير الجاري، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس الفنزويلي الحالي، نيكولاس مادورو.

وأعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، نفسه رئيسا للجمهورية بالوكالة في 23 يناير.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب به كرئيس مؤقت لفنزويلا. وفي رد فعل منه أعلن الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو أنه يقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول قلب نظام الحكم في فنزويلا.