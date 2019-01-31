كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يعلن فتح حدود بلاده مع إريتريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، فتح حدود بلاده الشرقية مع إريتريا. وقال البشير: "نرسل تحية لدول الجوار وخاصة إريتريا، رئيسا وحكومة وشعبا، ونعلن فتح الحدود مع إريتريا لأنهم أهلنا وإخواننا وحالنا وحالهم واحد". وأضاف الرئيس السوداني "قد تفرقنا السياسة ولكن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، وزاد لأنها علاقة تاريخ وجغرافيا وعلاقة دم". وأغلقت الحدود السودانية مع إريتريا منذ عام تقريبا، بعد تقارير عن وصول حشود عسكرية مصرية وفصائل مسلحة من إقليم دارفور على الحدود الإريترية، بجانب وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا.

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