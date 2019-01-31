كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: اكتشاف كمية كبيرة من الأسلحة في منزل ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عثرت الشرطة العراقية في العاصمة بغداد، على كمية كبيرة من الأسلحة داخل منزل في منطقة الدورة.
وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان، وفق موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، إن "جهاز الأمن الوطني، فتش منزل أحد المتاجرين بالسلاح في منطقة الدورة، وعثر على عدد كبير من الأسلحة".
وأعلن البيان "العثور على 30 بندقية من أنواع مختلفة، بينها 5 بنادق كلاشنكوف، و4 بنادق إيرانية الصنع، وعلبة بارود مع علبة تحوي على مادة الصجم، و32 مسدساً من مختلف الأنواع، وهواتف من نوع هواوي، وسيف مختوم كبير".
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