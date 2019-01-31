كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن بطلب من بريطانيا لمناقشة الالتزام بتنفيذ اتفاق الحديدة وآخر التطورات في المجالين الإنساني والسياسي.

ومن المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى احاطة بشأن تنفيذ القرارين 2451 و2452 من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة التنسيق لاتفاق الحديدة الجنرال باتريك كاميرت ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس.

وتأتي المشاورات بعد أكثر من أسبوعين من مصادقة المجلس على بعثة الأمم المتحدة في القرار 2452 لمراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، وصليف، ورأس عيسى، التي كانت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.

ومن المتوقع أن يُطلع غريفيث وكاميرت الأعضاء على "التقدم" في تنفيذ اتفاقية الحديدة، وأن يُطالبا ه باتفاق الطرفين على سبل التنفيذ لإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة.

ومن المرجح أن تكون إحاطة اليوم الأخيرة، لكاميرت بعد إبلغ الأمين العام أعضاء المجلس في 28 يناير(كانون الثاني) الجاري بتنحي كاميرت، وتعويضه بالميجور جنرال مايكل أنكر لوليسغارد من الدنمارك.