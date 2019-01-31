إيمان الباني وزوجها مراد في إعلان لتطبيق عالمي – فيديو

بدأت المغربية إيمان الباني، وزوجها الممثل التركي مراد يلدريم، أخيرا، في ترويج إعلان تجاري للتطبيق الإلكتروني الشهير “تيك توك” . ونشر الثنائي على حساباتهما في مواقع التواصل أول فيديو من إعلان لتطبيق التواصل الاجتماعي “TIK TOK”. وأفادت جريدة “الصباح” التركية أن الثنائي مراد، وإيمان وصلا إلى اتفاق بموجبه يتقدمان إعلان “تيك توك”، تزامنا مع الذكرى الثانية لزواجهما. وتعتبر تجربة الإعلانات، التي تخوضها إيمان، وزوجها مراد، الثانية من نوعها بعد المشاركة قبل شهور في إعلان للأدوات المنزلية داخل تركيا.

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