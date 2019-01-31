كندا تترجع عن تنظيم الألعاب الفرنكفونية 2021 لأسباب مالية

أعلنت مقاطعة نوفو- برانزويك الكندية، تراجعها الرسمي عن استضافة الألعاب الفرانكفونية، التي كان من المقرر التي تستضيفا عام 2021، والتي تجمع عشرات الدول عبر العالم، وذلك لأسباب مالية.

وأعلن الوزير الأول لحكومة المقاطعة، أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية بالمناسبة انسحاب بلاده من استضافة هذا الحدث، مشددا على أن مقاطعته تحتاج إلى “معجزة” من أجل استضافة تظاهرة رياضية بهذه التكاليف.

وفي المناسبة ذاتها، قال المسؤول نفسه، أنه “عندما وصلنا إلى السلطة، تم إخبارنا بأن تكاليف هذه التظاهرة ستتضاعف 7 مرات مما كانت عليه في البداية، لذلك قررنا الانسحاب من الألعاب الفرنكفونية بسبب تزايد النفقات”.

من جانبه، لم يعترض جاستين ترودو، رئيس الوزراء الكندي عن هذ القرار مكتفيا بالتعبير عن أسفه، وقال ترودو، في بيان رئاسي نشره أمس الأربعاء، “إنه يوم حزين لمقاطعة نوفو برانزويك، إنه أمر مؤسف أن تتخد المقاطعة هذا القرار”.

أما في باريس، لم تصدر اللجنة الدولية للألعاب الفرنكفونية اي رد فعل رسمي بعد القرار، لكن العضو البارز فيها، طوماس جيل، قال في تصريحات صحفية إن اللجنة سوف تبث في هذا القرار خلال اجتماع لها في 14 و15 من شهر فبراير القادم في العاصمة الفرنسية باريس.