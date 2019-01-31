أمينوكس عريس.. وهذه التفاصيل !

نشر الفنان أمين التامري، الملقب بـ”أمينوكس”، أمس الأربعاء، صورة جديدة، ظهر فيها بثوب عريس رفقة عروس، الأمر الذي خلق تساؤلات لدى جمهوره، حول ارتباطه.

أمينوكس اكتفى في التعليق على الصورة، التي نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة “الحمد لله”.

ويبدو أن أمينوكس اختار هذه الطريقة للترويج لأغنيته الجديدة “أنا وياك”، التي يصدرها، في 14 فبراير الحالي، تزامنا مع عيد الحب.

ويظهر من خلال الصورة أنها من كواليس الكليب الجديد، ولا علاقة لها بزواج أمينوكس، خصوصا أن التقاليد المغربية في الزواج أو الخطوبة بعيدة كل البعد عن الشكل، الذي ظهر به أمينوكس مع بطلة كليبه.

يذكر أن كليب “أنا وياك” ثاني كليب من ألبوم أمينوكس “ريمونتادا”، بعد كليب “غانجيبو”، الذي عاد به بعد ستة أشهر من الغياب عن الساحة الفنية لأسباب صحية.