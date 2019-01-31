الرخص تخرج مواطنين في طنجة للاحتجاج.. ومواطنون: المسؤولون يضحكون علينا!- فيديو

تصوير: يونس الميموني

احتج، صباح أمس الأربعاء، ملاك أراضي حي الخرب في مدخل طنجة، أمام ولاية طنجة، على عدم تمكين السلطات لهم من رخص بناء بقع أرضية، سبق أن اقتنوها منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي حديث مع “اليوم24″، قال أحد المحتجين: “اقتنينا الأرض منذ أكثر من عشر سنوات، راسلنا جميع الجهات المسؤولة (القيادة، ومقاطعة مغوغة، والجماعة الحضرية، والولاية..)، بشكل قانوني، من أجل منحنا رخص البناء، دون أن تلتفت إلينا أي جهة”.

من جانبه، أوضح أحد المحتجين أن رئيس المقاطعة أخبرهم، بأن القرار تتخذه لجنة رباعية تتمثل في ممثلين عن الدائرة، والوكالة الحضرية، وممثلين عن الولاية..إلا أن ملاك الأرض، على الرغم من مراسلاتهم المتكررة لكل هذه السلطات، لم يحصلوا على أي رد.

“نحن مواطنون صالحون، نحب بلدنا، ولا نريد شيئا غير منحنا رخص بناء قطع أرضية، سبق أن اقتنيناها.. السكن حق شرعي، والرخص من حقنا الحصول عليها”، سيدة تصرخ خلال الوقفة من أجل إيصال صوتها إلى الجهات المعنية.

ويطالب المحتجون بتسوية الوضعية، وإعادة النظر في الشروط، التي سطرتها السلطات، والتي تشترط أن تكون مساحة الأرض حوالي 500 متر مربع، من أجل استصدار رخصة البناء، بينما لا يملك أي من المحتجين قطعة أرضية بالمساحة المطلوبة.

يذكر أن رئيس مقاطعة امغوغة سبق أن أخبر ملاك الأراضي، الذين يطلبون رخصا لبناء القطع الأرضية بأنه، حسب تصميم التهيئة لمدينة طنجة، فإن المنطقة مخصصة لـ”ZRM”، أي أن الحد الأدنى للمساحة المطلوبة للقطعة الأرضية هي 500 متر مربع، وهو الشرط الذي لا يتوفر في البقع الأرضية، التي يطالب المحتجون برخص لبنائها.