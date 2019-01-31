طقس الخميس.. بارد في المرتفعات مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، مع تشكل سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية أو أمطار ضعيفة بكل من منطقة طنجة، والريف، واللوكوس، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستنتشر كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل الوسطى والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، ضعيفة إلى معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي أو الغربي بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و09 درجات بالسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 09 و14 درجة بالغرب واللوكوس وسوس والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، ومنطقة طنجة واللوكوس والسهول الواقعة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستكون ما بين 17 و22 درجة بالسهول الداخلية والسفوح الجنوبية-الشرقية، ومنطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل ، وما بين 23 و28 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.