معطيات مثيرة عن الأطعمة الفاسدة في الأسواق المغربية..إتلاف441 طنا من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك وسحب 88 ترخيصا

كشفت حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA” خلال سنة 2018، والتي همت حوالي 11.463.318 طن من المواد الغذائية، معطيات مثيرة عن كميات الأطعمة الفاسدة في الأسواق المغربية.

وقال “الأونسا” في تقرير له أصدره أمس الأربعاء، إن مصالحه قامت بـ71.151 زيارة ميدانية، 22.528 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، مكنتها من مراقبة 390.539 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 441 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وتقديم 37 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وبخصوص المواد المستوردة، قال المكت إن 100.000 طنا من مختلف المنتجات الغذائية تمت مراقبتها، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 37.623 شهادة قبول فيما تم إرجاع 5.760 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.

من جهة أخرى وفي إطار برنامجه الوقائي، أوضح المكتب أنه منح 36 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 6.653 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب، مقابل تعليقه الاعتماد الصحي لـ69 مؤسسة، وسحبه لـ 88 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.