الأسير ناصر جوابرة ينال حريته بعد اعتقال 12 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن "ســلـطـات الاحتلال الإسرائيلي أفـرجـت عن الأسير ناصر فتحي إبراهيم جوابرة (39 عاما) من مدينة نابلس، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته 12 عاما".
وأوضحـت أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 31.01.2007م؛ وأصدرت محكمة سالم حكما بحقه بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة "الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال".
جدير بالذكـر أن الأسير المحرر ناصر جوابرة ولد بتاريخ 27.11.1979م؛ وهو متزوج، ولديه اثنان من الأبناء، وأمضى مدة محكوميته كاملة، وأفرج عنه من سجن النقب.
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