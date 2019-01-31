جماليات بصرية | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الثلاثاء، 05/ 02/ 2019
الزمان: 17:30
المكان: جاليري دار المشرق، عمّان
يواصل غاليري دار المشرق للفنون استدراج مناخات متنوعة في الفن التشكيلي من خلال التنوع والتكنيك، ليستضيف هذه المرة معرض "جماليات بصرية".
يشارك في المعرض محمد العامري وجهاد العامري من الأردن، جمال عبد الرحيم وعباس يوسف من البحرين، وإبراهيم الطنبولي من مصر.
ويشمل المعرض أعمال الغرافيك و"البوك آرت" والرسم والنحت الملون والحرفية الجمالية المركبة وصولا والتفاعل بين النص الشعري والنص البصري.
يشكل هذا المعرض انعطافه مهمة في برامج الغاليري وهو فاتحة عروضه للعام 2019.
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