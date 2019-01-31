طرعان: رئيس المجلس يدعو لتغليب المصلحة العامة ونبذ العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد مجلس طرعان المحلي، جلسة عاجلة للموظفين صباح اليوم، الخميس، وذلك بعد وضع القنبلة أمس الأربعاء، بين بنايتي المجلس المحلي قرب قسم الهندسة، وبعد تصعيد أعمال العنف ضد المجلس والتي شملت إطلاق رصاص واعتداءات على الأملاك العامة وسيارات الموظفين.

شارك في الاجتماع موظفو المجلس، وافتتحه رئيس المجلس المحلي، مازن محمود عدوي، وقال إن "الحمد الله أولاً على سلامة الجميع لاكتشاف القنبلة قبل أن تنفجر".

وأكد خلال الاجتماع على "أهمية حفظ أمن وأمان المواطنين والموظفين"، مشيرا إلى أنه "من حق الموظفين في المجلس المحلي أن يحضروا إلى عملهم دون قلق أو خوف من تعرضهم للأذى أو الاعتداء عليهم أو على سياراتهم"، كما شدد على "أهمية تغليب المصلحة العامة للقرية ووضعها فوق أية اعتبارات أخرى."

كذلك دعا رئيس المجلس المواطنين إلى الالتفاف حول المجلس المحلي والموظفين، في الوقفة الاحتجاجية لموظفي المجلس، غدا الجمعة، والتي ستبدأ في تمام الساعة 10:45 من الشارع المؤدي إلى مجمع أبو بكر الصديق، من الجهة الجنوبية.