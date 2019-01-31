بيتيس يقصي إسبانيول ويبلغ نصف النهائي بالكأس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تغلب ريال بيتيس، مساء الأربعاء، على ضيفه إسبانيول 3-1 بعد التمديد في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وتخلف بيتيس بهدف في الشوط الأول سجله البرازيلي ليو باتيستاو في الدقيقة 33 ، بعدما ارتقى لكرة نفذها فيكتور سانشيز من ركلة حرة، وتابعها برأسه في أسفل الزاوية اليسرى.

وأدرك بيتيس التعادل في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، عندما مرر خواكين كرة موزونة إلى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو تابعها بيسراه في أسفل الزاوية اليمنى (76).

ونجح خواكين ولو سيلسو في جر إسبانيول إلى شوطين إضافيين حسمهما ريال بيتيس بهدفين آخرين، مستفيدا من النقص العددي في صفوف الضيوف بعد طرد مارك روكا في الوقت المحتسب بدلا من ضائع (90+4).

ومنح سيرجيو ليون التقدم لبيتيس بعد تمريرة من لورن موريون (95)، وحسم الجزائري عيسى مندي النتيجة بالهدف الثالث بعد أن تابع في الشباك كرة وصلته من ركنية (99).

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا الأسبوع الماضي. وكان فالنسيا أول المتأهلين بفوزه على خيتافي 3-1 إيابا، يوم الثلاثاء، بعد أن خسر أمامه ذهابا صفر-1.