تشيلسي يتعثر في بورنموث ويخسر برباعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض فريق تشيلسي لهزيمة مذلة 4-صفر أمام مستضيفه بورنموث، مساء الأربعاء، ليتلقى ضربة قوية لآماله في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم مشاركة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين، لأول مرة في الدوري، فشل تشيلسي في الاستفادة من استحواذه على الكرة في الشوط الأول وانهار بعد الاستراحة.

وكان بورنموث أكثر فعالية فسجل جوشوا كينج مرتين لصالح فريق المدرب إيدي هاو وأكمل ديفيد بروكس وتشارلي دانييلز النتيجة الكبيرة.

وكانت المرة الثانية منذ انطلاق الدوري الممتاز في 1992 التي يخسر فيها تشيلسي بفارق أربعة أهداف بعد هزيمته 5-1 أمام ليفربول في 1996.

وقضى الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي، الذي اتهم لاعبيه بأنهم "من الصعب تحفيزهم"، بعد الهزيمة 2-صفر أمام أرسنال في آخر مباراة في الدوري، 45 دقيقة في غرفة تبديل الملابس مع فريقه.

وجاء هدف دانييلز ليجعل تشيلسي متساويا في فارق الأهداف مع أرسنال لكنه أحرز عددا أقل من الأهداف.

ويملك كل منهما 47 نقطة متأخرين بسبع نقاط عن توتنهام هوتسبير ويتقدمان بنقطتين على مانشستر يونايتد.

ورغم استحواذه على الكرة لفترات طويلة، كانت أقرب فرص تشيلسي للتسجيل في الشوط الأول عن طريق ضربة رأس من ماتيو كوفاتشيتش لمسها الحارس أرتور بوروتس لتصطدم بالعارضة.

وأنقذ بوروتس العديد من الفرص لكن افتقار تشيلسي للفعالية في الثلث الهجومي، وهي مشكلة الفريق طيلة الموسم، كانت واضحة مرة أخرى إذ تلقى هزيمة ثقيلة أخرى أمام بورنموث للموسم الثاني على التوالي بعد خسارته 3-صفر في ستامفورد بريدج قبل عام.

وقال هاو مدرب بورنموث "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في مباراة الموسم الماضي. في مباراة اليوم استفدنا من حظنا مبكرا لكن الهجمات المرتدة كانت مذهلة. هذا أمر سأتذكره من هذه المباراة".

وشكل بورنموث تهديدا في الهجمات المرتدة وحرم الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي جونيور ستانيسلاس مرتين من التسجيل.

وتأخر تشيلسي بعد دقيقتين من الشوط الثاني عندما مرر بروكس إلى كينج ليسدد في شباك أريزابالاجا وزادت الأمور سوءا على الفريق اللندني عندما مرر كينج إلى بروكس الذي راوغ ديفيد لويز وسدد في المرمى.

وصنع ستانيسلاس هدفا ثانيا لكينج بعد تحرك سلس وعمق دانييلز جراح تشيلسي بهدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع.