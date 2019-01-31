انت الان تتابع تفاصيل خبر ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية.. تعرّف عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 11:27 صباحاً - أدى الملك الماليزي الجديد "تينغكو عبد الله" اليمين الدستورية، التي تخوّل له استخدام صلاحياته رسمياً.

وقبيل أداء اليمين، اجتمع أعضاء مؤتمر الحكام، الذي يتكون من ملوك الولايات التسع في البلاد، بالقصر الوطني في العاصمة كوالالمبور، للتوقيع على وثيقة تنصيب عبد الله ملكاً للبلاد.

وعقب التوقيع توجه عبد الله إلى البرلمان، حيث استقبله رئيس الوزراء مهاتير محمد ونائبه وان عزيزة وان إسماعيل.

وبعد الانتهاء من لقائه مع رئيس الوزراء، عاد عبد الله مجدداً إلى القصر الوطني لأداء اليمين الدستورية، وبذلك أصبح الملك السادس عشر لماليزيا.

وتربّع عبد الله، الذي كان يشغل منصب ولي عهد ولاية "باهانج" (شمال شرقي)، على العرش الملكي في البلاد، بعد تنازل سلفه محمد الخامس، في 6 يناير الحالي.

ووُلد "تينغكو عبد الله" عام 1959، ويعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي السابع من الشهر الجاري، أصدر القصر الملكي بياناً مقتضباً يفيد بتنازل الملك محمد الخامس عن العرش.

وأرجعت تقارير إعلامية تنحي محمد الخامس عن منصبه، بعد عامين فقط من توليه المنصب، إلى زواجه في نوفمبر 2018، بملكة جمال موسكو 2015، أوكسانا فويفودينا، البالغة من العمر 22 عاماً.

ولم يصدر أي إعلان رسمي لهذا الزواج من قِبل المؤسسة الملكية أو الحكومة الماليزية.

وماليزيا دولة اتحادية ملكية دستورية، تقع جنوب شرقي آسيا، مكونة من 13 ولاية و3 أقاليم.

ويتم اختيار ملك البلاد، من قِبل مؤتمر الحكام، الذي يتكون من حكام الولايات الماليزية، وفق ترتيب معين، وتستمر فترة حكم الملك 5 أعوام.