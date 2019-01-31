انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تتعهد بحماية أكراد ومسيحيي شمالي سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 11:27 صباحاً - تعهدت الإدارة الأمريكية بتوفير الحماية للأكراد والمسيحيين في مناطق شمالي سوريا، بعد انسحاب قواتها من البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في برنامج بُث على شبكة "سي بي إن"، أمس الأربعاء.

وأوضحت ساندرز أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على حماية الأكراد والمسيحيين في الشمال السوري من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتنا من تلك المناطق".

وأردفت المتحدثة الأمريكية قائلةً إن بلادها على تواصل مع السلطات التركية في هذا الشأن.

بدورها، قيَّمت ساندرز رئاسة ترامب، قائلةً: إن "الإله هو الذي اختار ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية عام 2016".

وأضافت: "الإله اختار لكل شخص دوراً، وأراد لترامب أن يكون رئيساً للولايات المتحدة، وهذا هو سبب وجود ترامب حالياً في البيت الأبيض".

ولفتت ساندرز إلى أن ترامب دعم خلال فترة حكمه، اهتمامات الشريحة المتدينة في البلاد، وأن لديه إنجازات كثيرة في هذا الشأن.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية جماعات "الحماية الكردية" في مناطق شمالي سوريا، والتي تصنفها تركيا على لوائح الإرهاب.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي ووزارة الدفاع في بلاده بدء الانسحاب من هناك "بشكل كامل وسريع".

ويفوق عدد العسكريين الأمريكيين هناك 2000 عنصر منذ أواخر ديسمبر 2017، بحسب مركز "جسور للدراسات"، المتخصص بالشأن السوري، في حين تحدث تقرير لشبكة "بلومبيرغ" الأمريكية عام 2017، عن رغبة مستشار الأمن القومي الأمريكي (حينها)، الجنرال هربرت مكماستر، في إرسال 50 ألف جندي إلى العراق وسوريا.