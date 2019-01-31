شكرا لقرائتكم خبر عن جوايدو يكشف عن «لقاءات سرية» مع الجيش الفنزويلي والان نبدء بالتفاصيل
وكتب جوايدو، في مقال صحفي اليوم الخميس :"لقد عقدنا اجتماعات سرية مع عناصر من القوات المسلحة وقوات الأمن. عرضنا عفوا عن كل من لا تثبت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أن "سحب الجيش لدعمه من مادورو أمر أساسي لإفساح الطريق لإحداث تغيير في الحكومة، وأغلب من في الجيش يتفقون على أن الويلات التي شهدتها البلاد مؤخرا لا يمكن تحملها".
كان جوايدو 35/ عاما/ ، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، أعلن نفسه رئيسا انتقاليا خلال احتجاجات خرجت ضد حكم مادورو الأسبوع الماضي.
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