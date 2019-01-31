شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : قمة ترامب وكيم فى آسيا نهاية فبراير والان نبدء بالتفاصيل
وذكر بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير شباط.
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