شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : قمة ترامب وكيم فى آسيا نهاية فبراير والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه سيرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي ستعقد في مكان ما في آسيا.

وذكر بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير شباط.