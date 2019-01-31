متجاهلا العقوبات الامريكية.. الاتحاد الأوروبي يطلق قناة تجارية مع إيران

الخليج 365/ بغداد
أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران، متجاهلا العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، وما هددت به لكل من تسول له نفسه التعامل مع إيران من شركات ودول.
وقالت القناة الاخبارية الالمانية إن اسم هذه القناة المالية للتبادل المالي مع ايران هو INSTEX وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchanges أي "أداة دعم الانشطة التجارية".
ونوه تقرير بثته الوكالة، الى ان باريس ستستضيف هذه القناة المالية وسيتولى محافظ مصرف ألماني بارز مسؤولية هذه القناة.
أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران، متجاهلا العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، وما هددت به لكل من تسول له نفسه التعامل مع إيران من شركات ودول.
وقالت القناة الاخبارية الالمانية إن اسم هذه القناة المالية للتبادل المالي مع ايران هو INSTEX وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchanges أي "أداة دعم الانشطة التجارية".
ونوه تقرير بثته الوكالة، الى ان باريس ستستضيف هذه القناة المالية وسيتولى محافظ مصرف ألماني بارز مسؤولية هذه القناة.
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