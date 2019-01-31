تسطير محاضر ضبط بمزارعين يقومون بري مزروعاتهم بمياه مبتذلة في سهل دورس

سطر مراقبو ​وزارة الصحة​، بناء على توجيهات محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، وتحت إشراف رئيس قسم الصحة طبيب القضاء الدكتور ​محمد الحاج حسن​، محاضر ضبط بحق أربعة مزارعين في سهل بلدة دورس يقومون بري مزروعاتهم بالمياه المبتذلة. كما واكبت المراقبة الصحية وسام دياب فريق بلدية بعلبك، المكلف بإعادة الكشف على الأماكن التي رميت فيها سابقا ​النفايات​ السامة في محلة ​عين بورضاي​، للتأكد من إعادتها إلى مصدرها، وتبين أنه ما زال هناك بعض البقايا منها.

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