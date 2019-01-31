سليم الخوري: وجودنا بالحكومة بهذا الحجم سيكون له دينامكية سيشعر بها المواطن

اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سليم الخوري الى ان وجودنا بالحكومة بهذا الحجم سيكون له دينامكية سيشعر بها المواطن، ولفت الى ان الحكومة عادة وحدة متجانسة الا انه للاسف في لبنان تنقسم الحكومة الى افرقاء، على امل ان لا تعود الانقسامات في الحكومة الحالية.
وتمنى خوري في حديث تلفزيوني، على كل الافرقاء ان لا تغطي الفساد في لبنان، ولفت الى ان لبنان في عهد استثنائي هي عهد الرئيس ميشال عون، والحكومة العتيدة هي حكومة العهد الاولى. اضاف "فيما تبقى من عهد الرئيس عون نحن مصرون على وضع البلد على سكة الصحيحة بكل مؤسساته".
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