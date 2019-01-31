استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وزير الإتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون أجرى مع الجراح جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.