اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي الى ان النفايات تسبب امراض سرطانية وامراض اخرى، والموضوع اصبح مقلقا، وملف النفايات لم يعالج بطريقة صحيحة منذ بداية الطريق، ودعا للعمل بالقانون الذي اقر في مجلس النواب والذي يعتبر خارطة طريق للحل.
واوضح عراجي في حديث اذاعي، ان البلديات تعاني من الديون نتيجة معالجة النفايات لذلك يجب اعفائها من الديون، وهناك حديث اليوم عن توسعة المطامر واعادة فتح مطمر الناعمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: ملف النفايات لم يعالج بطريقة صحيحة منذ بداية الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.