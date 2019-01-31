عراجي: ملف النفايات لم يعالج بطريقة صحيحة منذ بداية الطريق

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ الى ان ​النفايات​ تسبب امراض سرطانية وامراض اخرى، والموضوع اصبح مقلقا، وملف النفايات لم يعالج بطريقة صحيحة منذ بداية الطريق، ودعا للعمل بالقانون الذي اقر في ​مجلس النواب​ والذي يعتبر خارطة طريق للحل.

واوضح عراجي في حديث اذاعي، ان البلديات تعاني من الديون نتيجة معالجة النفايات لذلك يجب اعفائها من الديون، وهناك حديث اليوم عن توسعة ​المطامر​ واعادة فتح ​مطمر الناعمة​.