النشرة:الطيران الحربي الاسرائيلي خرق حرمة الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ و ينفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية بشكل دائري و على علو متوسط فوق مناطق ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء البقاعين الشرقي والغربي ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل ل​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع م ك دون طيار فوق قرى و بلدات العرقوب وحاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​".

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