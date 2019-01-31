كارديل غادرت بيروت لانتهاء مهمتها في لبنان

غادرت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في ​لبنان​ بيرنيل كارديل ​بيروت​ صباح اليوم متوجهة الى ​واشنطن​ بعد انتهاء مهمتها في لبنان وانتقالها الى منصب آخر.

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