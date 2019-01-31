قاسم هاشم: الحل النهائي للنفايات لن يكون الا على قاعدة الحل اللامركزي

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان ​المطامر​ وجدت لفترة مرحلية، الا انه منذ بدء فترة العلاج غير الجذري لم يكن هناك خطة وطنية شاملة بل خطط من دون قرار.

واوضح هاشم في حديث اذاعي، ان "الحل النهائي للنفايات لن يكون الا على قاعدة الحل اللامركزي، وهذا الموضوع بحاجة الى قرار وارادة لاصدار القرارات التنفيذية". وسأل "بماذا قامت الحكومة ووزراة ​البيئة​ غير ملف المطامر؟ واليوم هناك مطالب لتوسعة المعامل والبدء في انشاء معامل جديدة لفرز ​النفايات​، ونحن طالبنا الوزارات المعنية لانشاء معمل في منطقتنا من دون جواب".