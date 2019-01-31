بلال عبدالله: آن الأوان للآخرين كي يتواضعوا ويتنازلوا قليلا

شدد النائب بلال عبد الله على أن وجود الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة طبيعي والضغط باتجاه عدم وجود الحزب يعود الى المعنيين في التشكيل، معتبرا ان ما كان مطلوبا من اللقاء الديمقراطي انجز في المراحل الأولى من التشكيل، ولفت الى انه آن الأوان للآخرين كي يتواضعوا ويتنازلوا قليلا.
وعن مسألة تبديل حقائب الاشتراكي، كشف عبدالله في حديث إذاعي ان "الامر طرح مع النائب السابق وليد جنبلاط وجوبه بالرفض القاطع من قبل الحزب الاشتراكي بأكمله"، مشيرا الى ان الشعب اللبناني يأمل أن تشكل الحكومة في الساعات المقبلة لما فيه من ضرورة للبلد فكفانا ترفا سياسيا".
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