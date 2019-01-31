لحود: تعميم مصرف لبنان بشأن القروض السكنية تم حصره بذوي الدخل المحدود والمتوسط

اشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​ في حديث اذاعي، الى ان "تعميم ​مصرف لبنان​ بشأن ​القروض السكنية​ تم حصره بذوي الدخل المحدود والمتوسط وخفض سقف القرض الى 400 مليون ليرة".

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