فادي ابو شقرا: المازوت يوزع في الاسواق بشكل طبيعي

اشار مستشار اصحاب المحطات فادي ابو شقرا الى ان ​المازوت​ يوزع في الاسواق بشكل طبيعي ولن يبقى صاحب محطة محروقات من دون مازوت. واوضح ان ​اسعار المحروقات​ ترتفع بعد ان وصل اليوم سعر برميل النفط الى 62 دولارا، والاسبوع المقبل ايضا سيرتفع سعر صفيحة ​البنزين​ 200 ليرة.

ولفت ابوشقرا في حديث اذاعي، الى ان بعض شركات المحروقات لم تسلم بضاعة بسبب حجة غير صحيحة تأخير من تفريغ البواخر لحمولتها، الا انه اليوم كل السفن افرغت حمولتها. واكد ان النقابة تتابع الموضوع وخطوطنا مفتوحة لمتابعة اي نقص.