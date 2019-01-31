أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه "تحدثت مع الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو لتهنئته على توليه الرئاسة التاريخية، وعززنا دعم الولايات المتحدة القوي لفنزويلا في كفاحها من أجل استعاده ديمقراطيتها".
ولفت إلى ان "احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء فنزويلا اليوم ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، لقد بدأ النضال من أجل الحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب اتصل بغوايدز: عززنا دعم الولايات المتحدة القوي لفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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