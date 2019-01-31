ترامب اتصل بغوايدز: عززنا دعم الولايات المتحدة القوي لفنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انه "تحدثت مع الرئيس الفنزويلي المؤقت ​خوان غوايدو​ لتهنئته على توليه الرئاسة التاريخية، وعززنا دعم ​الولايات المتحدة​ القوي ل​فنزويلا​ في كفاحها من أجل استعاده ديمقراطيتها".

ولفت إلى ان "​احتجاجات​ كبيرة في جميع أنحاء فنزويلا اليوم ضد الرئيس الحالي ​نيكولاس مادورو​، لقد بدأ النضال من أجل الحرية".