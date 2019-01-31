أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن ​الطقس​ في ​مراكز التزلج​ في كفرذبيان مثلج وجميع الطرق سالكة. كما أفادت بأن ​طريق كفردبيان​ ​حدث بعلبك​ مقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​.

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