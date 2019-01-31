أرصفة مواني السويس وسفاجا كاملة العدد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر إن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة 20 سفينة وعدد السفن المتواجدة فى الغاطس سفينتين و سجلت أرصفة موانى السويس وسفاجا كامل العدد.

وأضاف ملاك يوسف في بيان اليوم الخميس أن أرصفة الموانئ سجلت تداول عدد 473 شاحنة بضائع و 47 سيارة، وشملت الواردات عدد 209 شاحنة و 27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات عدد 264 شاحنة بضائع وعدد 20 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال 4 سفن وهى محبة والحرية2 وبوسيدون إكسبريس والنوى اكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة خمس سفن.