محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد: أصيب موظف، اليوم الخميس، بنزيف داخلي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطه بين القطار ورصيف محطة سكة حديد طما شمالي محافظة سوهاج . تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة طما بسقوط شخص من قطار بمحطة سكة حديد طما دائرة المركز . تبين أنه أثناء محاولة استقلال "سمير ص ش"57 عاماً فني بمستشفى طهطا المركزي ويقيم شارع المساحة دائرة قسم طهطا القطار رقم 986 أسباني " القاهرة – قنا " عقب تحركه من المحطة سقط بين الرصيف والقطار ما أدى لإصابته بنزيف داخلي وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، حُرر محضراً ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة موظف من الموت بعد سقوطه بين قطار ورصيف بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.