إزالة 18 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لإزالة عدد من التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة.

أوضح الهجان أن الحملة نجحت في إزالة 5 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية علي مساحة 5 قراريط ، كما و 7 حالات تعدي (تشوينات بغرض البناء)علي أراضي املاك الدولة بمساحة 2 فدان و6 قراريط بالإضافة 6 تعديات بالمباني علي املاك الدولة بمساحة 1060 متر مربع .