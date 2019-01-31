محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السي: أطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وبصحبته "تشيى يان" المستشار الثقافي والسياحي بسفارة الصين الشعبية بالقاهرة شارة بدء مهرجان عيد الربيع الصيني بشرم الشيخ في دورته العاشرة. وتقام الفعالية بمدينة هوليود للسنة الثانية على التوالي تحت رعاية محافظ جنوب سيناء. واتسم المهرجان بالأجواء الصينية من حيث الموسيقي وديكورات الحفل وبدأت فعاليات المهرجان بافتتاح معرض الفنون والمشغولات والحرف اليدوية الصينية والمشغولات البدوية التى تنتجها سيدات جنوب سيناء منها أعمال الخرز والشال والمفارش والملابس البدوية وعرض للفنون التراثية الصينية دعما لقطاع السياحة .

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مهرجان "عيد الربيع الصيني" بشرم الشيخ للعام الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.