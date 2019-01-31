بمعدلات سير تصل لـ50%.. الخريطة المرورية لمحاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية بمعدلات سير تتراوح ما بين 40 - 50 % تزامنا مع الذروة الصباحية، دون أي مؤثرات تزامنا مع تحسن الأحوال الجوية.

وسجلت شاشات غرفة علميات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، الذي حرص على تفقد الحالة المرورية بعدد من المحاور والطرق الرئيسية.

تكدس مروري معتاد في هذا التوقيت أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من 6 أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان بمعدلات سير تقترب من 50 %، ويفضل اتخاذ محور روض الفرج الذي يعمل بشكل جيد.

بالانتقال إلى الطريق الدائري، تم رصد كثافات للقادم من الزراعي لنفق السلام، والمنيب إلى منزل الأوتوستراد تبدأ من أعلى البساتين.

وفي محافظة القاهرة، توجد كثافات بشارع الثورة قبل مطلع كوبري الجيش من مصر الجديدة إلى الدائري، والاتجاه المقابل بمحيط مستشفى الكهرباء، يفضل محور المشير، فضلا عن عطل أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة "أبو حشيش"، للقادم من وسط المدينة إلى مدينة نصر وشرق القاهرة، ويفضل المسطح الأرضي.

ويشهد شارع السودان كثافات متوسطة بمحيط محطة متور الجامعة، ويفضل الابتعاد عن شارع الهرم واتخاذ شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد، فيما توجد حالة من الزحام بميدان المنيب للقادم من طريق أسيوط الغربي، ووجه اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بسرعة سحبها.

وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبريي أكتوبر و15 مايو -تحديدا مطلع سفنكس اتجاه الزمالك- واتخاذ كباري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل.​