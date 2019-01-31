ميجيت لأنظمة التدريب تستعرض الحلول باستخدام الأسلحة الافتراضية...

سواني، جورجيا-الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): ستعرض شركة "ميجيت لأنظمة التدريب"، وهي المزود الرائد لخدمات ومنتجات التدريب المتكاملة باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الافتراضية للقوات المسلحة ومؤسسات إنفاذ القانون، مجموعة واسعة من الحلول على منصتين خلال مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي "آيدكس" الذي يعقد مرة كل عامين، في الفترة الممتدة ما بين 17 و21 فبراير 2019 في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت أندريا تزوب، نائب رئيس شؤون الإستراتيجية والمبيعات والتسويق في شركة "ميجيت لأنظمة التدريب" في هذا السياق: "تقدم ’ميجيت لأنظمة التدريب‘ لقاعدة عملائها العالمية مجموعة مثالية من الخبرات الداخلية الخاصة بالقوات العسكرية ومؤسسات إنفاذ القانون، إضافة إلى الدعم المحلي عبر حافظة منتجاتنا". وأضافت: "تحتاج القوات العسكرية في الشرق الأوسط وفي بلدان أخرى إلى أكثر الحلول المتكاملة تقدماً باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الافتراضية وذلك استعدادًا لمواجهة التهديدات المتصاعدة والمتطورة".

هذا وستعرض "ميجيت" في جناح مجموعة "إنترناشيونال جولدن جروب" (رقم 04- سي 20)، نظام تدريب المحاكاة "فاتس 100 إم آي إل". وباعتباره نظام تسجيل لدى الجيش الأمريكي "إي إس تي 2" وقوات مشاة البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية "آي إس إم تي"، والمملكة المتحدة وأستراليا، يعد جهاز "فاتس 100 إم آي إل" بمثابة تطوير موسع لقدرات التدريب على استخدام الأسلحة، ويقدم ميزات ثورية مثل محرك الرماية البرمجي ثلاثي الأبعاد المتطور، وخاصية التشخيص المعزز مع تدريب آلي ذكي وتدريب جماعي. ويوفر النظام الجديد مجموعةً مذهلةً من الوظائف لكل من المدرب والمتدرب، ويقدم التحليلات ذات الصلة بالتعامل مع الأسلحة الصلبة، واختيار افضل اللقطات لإطلاق النار بالاضافة الى أدوات تدريب تسمح بتسليط الضوء تلقائياً على نتائج المتدربين بهدف تعزيزها أو تصحيحها، وإمكانات رسومات محسنة لمنصة تدريب غامرة وشاملة. وستُستكمل أنظمة "فاتس 100 إم آي إل" التي ستُعرض خلال مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي "آيدكس" بمجموعة مختارة من أسلحة "بلو فاير" و"بلو رايل" القابلة للتحويل بما في ذلك بنادق "إيه كيه-47" وبندقية "إم 4" و"جلوك جي 17" والمسدس الصاعق "إكس 26 بيه"، ومدفع الهاون من عيار 81 ميليمتراً.

وفي جناح الولايات المتحدة الأمريكية (رقم 02-بي 31")، ستعرض "ميجيت" حافظتها الواسعة من منتجات الذخيرة الحية. وتشمل هذه الأجهزة هدفاً دواراً منبثقاً ومزدوجاً، وهو عبارة عن مشغل ميكانيكي لهدف منبثق يدور على 360 درجة قادر على عرض الصور الظلية للصديق والعدو على السواء، فضلاً عن تقنية "لوماه" (لتحديد مواقع إصابة وفقدان الهدف). كما سيُعرض "إكس دبليو تي برولمايج"، وهو جهاز عرض فيديو مدمج ونظام كاميرا متصل بالناقل الهدف "إكس دبليو تي" من "ميجيت"، يتحرك في الجهة السفلى لأي مسافة على المسار. ويعرض النظام، المتصل لاسلكياً بوحدة التحكم بالمسار بقياس 10 بوصات المركبة على منصة إطلاق الرصاص، ألعاباً تفاعلية ومقاطع فيديو وصور رقمية يمكن لمطلق النار تحميلها على الأهداف الموجودة على الأوراق البيضاء أو الكرتونية. وأخيراً، يمكن للحضور مشاهدة نموذج "جران تراب" من "ميجيت"، وهي عوارض لإطلاق الرصاص المطاطية الحبيبية التي تستخدم وسائط لينة تساعد على إيقاف جولات الرصاص القادمة والتقاطها في أغلب الأحيان على حالها. ويساهم هذا الأمر بالحد من من الضجيج الذي تخلفه الإصابة وغبار الرصاص في الجو، بالإضافة إلى تقليل تطاير البقع السوداء والارتداد من جراء إطلاق النيران.

للتحدث مع ممثل شركة "ميجيت" أثناء مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2019، يرجى زيارة أحد الجناحين أعلاه أو أخذ موعد عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/

لمحة عن "ميجيت" لأنظمة التدريب

تعد "ميجيت لأنظمة التدريب"، التي تصنع تقنيات "فاتس" و"كاسويل" قسماً من شركة "ميجيت المحدودة"، وهي المورد الرئيسي لأنظمة التدريب المتكاملة باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الافتراضية. وواصلت "ميجيت لأنظمة التدريب" تنمية قدراتها بالاستناد إلى إرث هذين الرائدين في القطاع عقب الاستحواذ على نظم التدريب الافتراضية "فاتس" وخدمات وميادين التدريب بالذخيرة الحية الدولية من "كاسويل". وتم تركيب أكثر من 13600 ميدان تدريب بالذخيرة الحية وكذلك أكثر من 5,100 نظام افتراضي في جميع أنحاء العالم لتوفير التدريب التقديري، والوعي بالمحيط، والتدريب على الرماية لكل من القوات المسلحة، ومؤسسات الأمن وإنفاذ القانون.

توظّف شركة "ميجيت" لأنظمة التدريب أكثر من 400 شخص في مقرها الرئيسي في أتلانتا، وكذلك في مرافق الشركة في كل من أورلاندو، وكندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة. تستطيع الشركة إرسال أفراد الصيانة المختصين إلى أي مكان في العالم لتدريب المدربين، وتركيب الأنظمة وصيانتها.

لمحة عن مجموعة "ميجيت"

تعد مجموعة "ميجيت" مجموعة دولية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها، كما تعمل في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتعد "ميجيت" المعروفة بتخصصها في الهندسة الذكية لبيئات العمل الصعبة، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران والدفاع والطاقة. ويعمل لديها حوالي 11 ألف موظف في أكثر من 50 مرفق تصنيع ومكتب إقليمي حول العالم.

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