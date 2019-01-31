شركة بريتانيا تحتفي بالذكرى المائة على تأسيسها وتدخل حقبة جديدة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

تزامناً مع إحتفالها بالذكرى المئوية الأولى على تأسيسها، أعلنت اليوم شركة "بريتانيا" للصناعات المحدودة، عن خططها للدخول في حقبة جديدة كشركة للأغذية الشاملة. وبهذه المناسبة، كشفت الشركة عن هوية مؤسسية وفلسفة جديدتين، تمثّلان رؤية الشركة بأن تصبح "مستقبل الأغذية" – شركة الأغذية العالمية الشاملة.

وكشفت شركة "بريتانيا" عن شعارها الجديد الذي يعكس قدرة الشركة على النمو والازدهار في العصر الجديد، كما يسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة الاثارة وحسن المذاق. بالإضافة إلى ذلك، يلخص الشعار الجديد نية الشركة بأن تكون تطلعية، كما يؤكد على الفرص غير المتناهية التي تسعى "بريتانيا" لاستكشافها، تزامناً مع استمرارها في البناء على نجاح علاماتها التجارية الأساسية الشهيرة والتحول إلى شركة عالمية للأغذية الشاملة.

وقد استحوذت "بريتانيا" منذ حوالى 10 سنوات على شركتين هما شركة "ستراتيجيك فود انترناشيونال" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وشركة "الصلان" للصناعات الغذائية التي تتخذ من سلطنة عمان مقاً لها.

وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال آنو غوبتا، رئيس وحدة الأعمال الدولية في شركة "بريتانيا": حققنا تقدماً كبيراً في دول مجلس التعاون الخليجي وأصبحت شركتنا واحدة من أكبر ثلاث شركات في مجال صناعة البسكويت في معظم هذه الدول. نحن نحتل المرتبة الأولى في مجال تصنيع البسكويت والبقسماط (الكعك)، والمرتبة الثانية في مجالات أخرى، ونتمتع بحصص سوقية هامة في جميع أنحاء المجموعة. سنقوم بإطلاق عشرة منتجات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي تتماشى مع التوجهات السائدة في هذا العصر خلال هذا العام الذي يتزامن مع الذكرى المئوية الأولى على إنشاء الشركة. ستكون العروض متمايزة بطرق مختلفة – إذ ستتمتع بأشكال جديدة، ومزيد من النكهة اللذيذة والكثير من الإثارة، بناء على الوعد الذي نتبعه في علامتنا التجارية.

"كانت شركة ’بريتانيا‘ أول شركة هندية للأغذية تعمل على نزع الدهون غير المشبعة من حافظة منتجاتهل بأكملها، كما كانت الرائدة في إدخال المكمّلات الغذائية الدقيقة في نحو 47 في المائة من منتجاتها. وعملت شركة ’بريتانيا‘ على خفض نسبة السكر بنسبة 6 في المائة لكل حصة على مدى السنوات الست الماضية، والتزمت بتخفيضه بنسبة 5 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وتسعى لبذل جهود مماثلة في ما يتعلق بمحتوى الصوديوم في منتجاتها. لطالما التزمت شركة ’بريتانيا‘ جدياً بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ فأطلقت رسمياً برامجها المجتمعية من خلال إنشاء ’مؤسسة بريتانيا للتغذية‘ في عام 2009، وبدأت العمل على بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص للتصدي لظاهرة سوء التغذية بين الأطفال والنساء المحرومين."

وأضاف: "تتمتع شركة ’بريتانيا‘ بحضور قوي خارج الهند، وتحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي حيث لديها أكثر من 700 موظف من جميع الإتنيات يعملون على إمتداد هذه البقعة الجغرافية. كما تملك الشركة منشآت تصنيع في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت السياسات المؤاتية للأعمال التي وضعتها الحكومة الإماراتية بتزويدنا بالمنصة المناسبة لتوسيع نطاق حضورنا العالمي الذي ينتشر حالياً في أنحاء أمركيا الشمالية وأوروبا، وأفريقيا وجنوب غربي آسيا. في أكتوبر من عام 2015، كان لنا فخر الحصول على جائزة ’المصدّر البارز‘ من غرفة صناعة وتجارة دبي. قمنا باستثمار 22.5 مليون دولار أمريكي في منشأة متطورة في منطقة ’موندرا‘ الاقتصادية الخاصة في الهند، بهدف خدمة أسواق الصادرات. وتقوم خطتنا للتوسع الاستراتيجي على مبدأ ’سوق جديدة واحدة كل عام‘ تزامناً مع التوسع من خلال العمليات المحلية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا في السنوات القادمة."

وفي إطار الاحتفالات بالذكرى المئوية الأولى على تأسيسها، تقدم شركة "بريتانيا" بالشراكة مع مجموعة "لاندمارك" مكافآت مثيرة للمستهلكين في متاجر مختارة، إذ تقدم لهم فرصة الفوز بـ 2 مليون نقطة شكر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتطلع "بريتانيا" إلى المشاركة في معرض "جلف فود 2019"، أضخم المعارض المختصّة بالأغذية في العالم، وهو الحدث الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق لتعزيز انتشارها في المنطقة.

http://britannia.co.in/about-us/overview