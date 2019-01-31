في إطار توسعها نحو مرحلة ما بعد خدمات تأجير الطاقة، شركة الطاقة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الخميس 31 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

أعلنت شركة "الطاقة جلوبال كاتربيلر لحلول الطاقة المؤقتة"، وهي المزوّد العالمي للحلول الشاملة للطاقة المؤقتة، عن تجديد علامتها التجارية. وبموجب هذا التغيير، ستُعرف الشركة بإسم "الطاقة جلوبال لخدمات الطاقة".

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال جيمس شيبارد، الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد دخلنا حقبة من التغيير في منظومة الطاقة العالمية، وكذلك متطلبات القطاعات التي نقوم بخدمها، مثل التعدين والتصنيع والاسمنت وشركات الكهرباء. من هذا المنطلق، وبهدف تلبية متطلبات هذه القطاعات المختلفة ومن أجل تسليط الضوء على التغيير في الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال المشاريع طويلة الأمد بصفتها مزوداً للحلول المتكاملة مستخدمة الطاقة المتجددة والهجيبنة من محركات الطاقة التقليدية و المتجددة، و تعكس العلامة التجارية الجديدة التوجه الاستراتيجي الذي اعتمدته الشركة."

وفي خطوة تسعى من خلالها إلى تخطي نطاق خدماتها التقليدية المتمثلة في توفير حلول الطاقة المؤقتة بشكل حصري، تقدم شركة "الطاقة جلوبال لخدمات الطاقة" حالياً محطات لتوليد الطاقة بموجب عقود مرنة قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، بالإضافة إلى ترتيبات تمويل مخصصة للمشاريع، بما في ذلك نظام البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT) .

كما ستوفر الشركة الآن محطات لتوليد الطاقة متعددة الميجاوات تلبي متطلبات العميل وبتكلفة مناسبة، تشمل مجموعة أكبر من أنظمة توليد الطاقة، بما في ذلك المحركات والتوربينات والتقنيات الهجينة، التي تتميز بقدرتها على العمل باستخدام كلّ من الديزل أو الغاز أو المازوت.

وأضاف شيبارد: "يكمن هدفنا في أن نصبح أكثر من مجرد مزود للتكنولوجيا. نحن نسعى، مهما كانت الأنشطة التي نضطلع بها، إلى إيلاء إحتياجات عملائنا كلّ الإهتمام والاستجابة لها سريعاً، مما يجعل منا شريكاً إستراتيجياً حقيقياً في مجال الطاقة. كما نسعى إلى توفير خدمات كاملة وشاملة، عالمية المستوى وموثوقة في مجال حلول الطاقة، والأهم من ذلك، إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع."

من جانبه، قال ماجد زاهد، رئيس مجموعة الطاقة في مجموعة زاهد، وهي مجموعة عالمية من الشركات الرائدة في القطاع والشركة الأم لشركة الطاقة جلوبال: "لا يقتصر تجديد علامتنا التجارية على السماح لنا بإعادة تعريف هويتنا كشركة، بل يسمح لنا أيضاً بالمضي قدماً في التغيير نحو الإضطلاع بدور قيادي لرسم معالم مستقبل صناعة الطاقة."

لطالما كانت مجموعة زاهد تقوم على مبادىء النزاهة والالتزام والعمل الجاد والخبرة؛ وهي القيم التي سمحت لنا بالازدهار طوال أكثر من 100 عام. نحن نفتخر بالعلاقات التي نبنيها مع كلّ من عملائنا وشركائنا، وبالتقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي ندعم تحقيقه من خلال منتجاتنا وخدماتنا المختلفة."

يشمل تغيير العلامة التجارية إعادة تصميم شاملة لكلّ من شعار الشركة ورسوماتها واتصالاتها ومراسلاتها. كما سيتم إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للشركة في نهاية يناير.