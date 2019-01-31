انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في سيدني بسبب ارتفاع الحرارة

انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 45 ألف منزل في الضواحي الشرقية الراقية في سيدني، اليوم الخميس، في وقت تشهد فيه المدينة درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية في حين تحدثت تقارير إعلامية عن محاصرة أشخاص في مصاعد وانقطاع الكهرباء عن أحد المستشفيات.

وتشهد أستراليا موجة حر طويلة استمرت لأسابيع. وقالت شركة أوسجريد المسؤولة عن التوزيع الكهربائي إن طواقم الطوارئ تحقق في سبب انقطاع التيار، وهو أمر نادر في الضواحي الشرقية المطلة على الساحل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، اليوم الخميس، من أن الطقس الجاف الحار قد يستمر حتى نهاية أبريل، مع احتمال يصل إلى 70 بالمئة أن تشهد غالبية البلاد درجات حرارة أعلى من المتوسط.

وتسببت الموجة الحارة القياسية في جنوب شرق أستراليا في وقت سابق من هذا الشهر في حدوث انقطاعات للتيار في بعض المناطق وأدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بينما دمرت حرائق الغابات منازل في ولاية تسمانيا في جنوب البلاد.

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