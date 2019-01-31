12 قتيلاً جراء عاصفة قطبية تضرب الغرب الأوسط الأميركي

تسببت عاصفة قطبية في انخفاض شديد في درجات الحرارة في منطقة الغرب الأوسط الأميركي يوم الأربعاء، في حين تعطلت خدمات توصيل البريد واضطر السكان الذين يفتخرون بقدرتهم على تحمل الشتاء للبقاء في منازلهم.

وألغيت الدراسة يومي الأربعاء والخميس في أنحاء المنطقة، بما في ذلك شيكاجو، والتي بها ثالث أكبر منظومة مدارس في الولايات المتحدة. وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد. وقالت السلطات في ولاية ميشيجان إن جميع المكاتب ستظل مغلقة حتى اليوم الخميس.

وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن الطقس الشديد البرودة أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل منذ يوم السبت في ولايات ميشيجان وايوا وإنديانا وويسكونسن ومينيسوتا.

وأنقذ ضباط بشرطة إيلينوي 21 شخصاً تقطعت بهم السبل في حافلة تعطلت وسط درجات حرارة دون الصفر على طريق سريع قرب أوبورن بعد أن تجمد وقود الحافلة في المحرك.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة في ديترويت إنه جرى العثور على رجل عمره 70 عاماً ميتا بشارع سكني يوم الأربعاء. وذكرت الشرطة أنها عثرت على مسؤول سابق بالمجلس البلدي في السبعينات من العمر ميتا في إيكورس يوم الأربعاء.

