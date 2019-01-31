تسجيل صوتي: كاهن يهاجم نكد بأقذع الاوصاف... نكث بوعده

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انتشرت عبر تطبيق "واتساب" تسجيلات صوتية تتهم مدير شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد بأقذع الاوصاف. وكشفت التسجيلات عن امتعاض أحدهم الشديد من وعود نكد الباطلة حول موضوع يتعلّق بعقارات تعود ملكيتها للرهبانية الباسيلية الشويرية في زحلة. واللافت ان صوت المتحدث الذي صرح عن هويته الكاملة يرتجف غضبا ويحمل خيبة أمل كبيرة.

لم تتبن الرهبانية الباسيلية الشويرية ما ورد من تسجيلات تحمل كلاما جارحا بحق نكد. الا ان الكاهن المتحدث لم يخف هويته بل كشف خلال التسجيلات عن اسمه، معتبرا انه صاحب حق وان نكد هو من خلف بوعده رغم انه حلف باسم مريم العذراء والقديسة ريتا داخل الكنيسة، بحسب ما جاء عن لسان الكاهن.

مصادر مقربة من الرهبانية أكدت لـ "ليبانون ديبايت" ان الكاهن المذكور يصر على مضمون الرسائل المسربة لكنه يتبرأ من الأسلوب الذي انتشرت به، اذ ان "فورة" الغضب التي انتابته فور علمه بما فعله نكد اسفرت عن ردة فعل هجومية ليست من اخلاقيات الرهبانية ولا من شيم الكاهن نفسه.

جوهر الخلاف الأساسي هو عقار تعود ملكيته الى الرهبانية الباسيلية الشويرية، وضعته منذ حوالي 90 عام تحت تصرف جدّ اسعد نكد بعد حصوله على امتياز كهرباء زحلة لوضع المعدات عليه مقابل تزويد الدير بالكهرباء مجاناً. العقار الذي تشغله وما زالت شركة كهرباء زحلة لم يفرز وبقي باسم الرهبانية الباسيلية الشويرية.

وأصدرت محكمة زحلة الابتدائية قبل بضعة أشهر حُكماً لمصلحة الرهبانية الباسيلية الشويرية، في الدعوى المُقامة ضدّها من قبل مؤسسة كهرباء زحلة.

حينئذ قررت "كهرباء زحلة" استئناف الحكم. الا ان إقرار عقد تشغيل كهرباء زحلة لمدة سنتين من قبل الدولة اللبنانية التي استردت امتياز كهرباء زحلة قلب المقاييس، وفتح باب التواصل بين الرهبانية ونكد للاتفاق على حل يرضي الجميع. وبدل استئناف الحكم، طالبت الرهبانية نكد بالقبول بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قبل استرداد الدولة امتياز كهرباء زحلة وذلك لتفادي انتقال الدعوى من نكد الى الدولة لتفادي المزيد من التعقيد في القضية.

بحسب تسجيلات الكاهن، وعد نكد وحلف داخل الكنيسة خلال اجتماعه بالكهنة انه لن يستأنف الحكم وبذلك تسترد الرهبنة العقار. وهذا ما طمأن الكهنة، قبل أن يتبلغوا بداية العام بانتقال القضية من نكد الى الدولة بسبب مباشرة نكد باستئناف الدعوى خلافاً لوعوده.

وشددت المصادر على ان هدف الرهبانية الباسيلية الشويرية ليس مادي وربحي بل هو حق عليها استرجاعه، وطالما الحكم صدر لصالحها في المحكمة الابتدائية كان يمكن تفادي الدخول في استئناف سيكلف الرهبانية سنوات اضافية من الانتظار. وبدل التعامل مع "ابن زحلة" ستنتقل المواجهة الى الدولة. وهذا ما تسبب بصدمة عقب علم الكاهن باستئناف الحكم أخرجته عن طوره، مهاجماً نكد ومحملا اياه مسؤولية ما حصل.