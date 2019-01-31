كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابنة الصادق المهدي تكشف ملابسات اعتقالها من منزلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت نائبة حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، عن ظروف اعتقالها أمس الأربعاء، قائلة إن جهاز الأمن السوداني، أراد ترويعي أنا وأبنائي وخلال اعتقالي.

وأضافت ابنة الصادق المهدي، أنه تم "اقتيادها لمبنى جهاز الأمن والتقت بمدير الجهاز"، لافتة إلي أنه تم ترويعها وكأنها مختفية، أو لا يعرف جهاز الأمن مكانها.

وأكدت أنه تزامنا مع اعتقالها تمت حملة اعتقالات واسعة بين النشطاء.

وأفرجت السلطات الأمنية عن مريم الصادق المهدي، بعد اعتقالها، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في السودان منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للحزب على موقع تويتر، خبر الاعتقال.

وقال الحزب، إن "قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية ببحري)، وروعت بناتها وولديها، اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل".