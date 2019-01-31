كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية الفرنسية: انتحار مسلح أطلق النار على المارة في كورسيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الفرنسية، إن المسلح الذي أطلق النار على المارة في مدينة باستيا بجزيرة كورسيكا الفرنسية، وقتل شخصاً وجرح ستة آخرين، انتحر.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، عن العثور على المسلح ميتاً داخل المبنى الذي تحصن فيه.

وقال تلفزيون "فرانس 3" الإقليمي، إن دوافع إطلاقه النار وانتحاره، لا تزال مجهولة.