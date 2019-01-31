سرايا القدس تحذر الاحتلال من محاولات استهداف قادة الجهاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي من أي محاولات لاستهداف لقادة الجهاد، مؤكدة أنها لن تسمح للاحتلال بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد الاشتباك مهما كلف ذلك من ثمن.

وقالت في بيان لوسائل الإعلام، إن "كل محاولات الاستفراد بالحركة وقيادتها ستبوء بالفشل، ونقول للعدو وقادته مجدداً لا تخطئوا التقدير فلن تكون المقاومة وقادتها وقوداً لمعركتكم الانتخابية".

وأضافت: "سرايا القدس منتبهة جيدا لمكر وتضليل العدو الذي يصنع المبررات لشن عدوان يستهدف قادة سرايا القدس، وهذا السيناريو لن يمر ولن تكون دماء مجاهدي وقادة سرايا القدس إلا وبالاً على الاحتلال ومستوطنيه".

وحذرت سرايا القدس الاحتلال الإسرائيلي بأنه في حال ارتكب أي حماقة بحق قيادة المقاومة وسرايا القدس، فإن الرد سيكون قاسيا، بحسب البيان.

وأكدت أن التحريض الإسرائيلي بحق القائد بهاء أبو العطا لن يثنيه عن إكمال مشواره، بل سيزيده قوة وصلابة وعزيمة وإصرارا في طريق المقاومة.

وشددت السرايا على أن قيادة الجهاز العسكري منضبطة انضباطاً كاملاً وتعمل بقرار قيادة الحركة ممثلة بأمينها العام زياد النخالة.

يذكر أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، دعت، يوم الثلاثاء، على تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

وقالت القسام في تغريدة للناطق الرسمي باسمها أبو عبيدة على حسابه في "تويتر" إن "العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل".