تجدد الشجار في كفر مندا: اعتقال 10 أشخاص وضبط مفرقعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 10 أشخاص في كفر مندا فجر اليوم، الخميس، بشبهة التورط في الشجار العنيف الذي تجدد الليلة الماضية على خلفية الانتخابات المحلية.

وضُبطت خلال حملة الاعتقالات كمية من المفرقعات والزجاجات الحارقة التي أعدت للاستخدام في الشجار بين عائلتين، والذي أسفر عن أضرار جسيمة في الممتلكات العامة بالقرية.

وبلغ عدد المعتقلين منذ يوم الأحد الماضي ولغاية اليوم 35 شخصا من كفر مندا على خلفية التورط في الشجار المؤسف

وبحسب المعلومات المتوفرة نقل شرطيان إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح وصفت بأنها طفيفة خلال الشجار .

ومن المزمع أن تنفذ الشرطة اعتقالات أخرى على خلفية الشجار، فيما تتواصل المساعي لتهدئة الخواطر ورأب الصدع بين العائلتين.